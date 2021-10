Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 55 minutes

Didier Mazeau et Giraud Payet, ex candidats tête de liste à la Chambre des métiers et de l'artisanat, informent qu'ils comptent déposer ce lundi 25 octobre 2021 un recours en annulation des élections. Ils devraient tenir un point presse dans la journée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

