Ce lundi 25 octobre 2021 commençait officiellement la semaine de prévention des addictions avec en ligne de mire, l'alcool, qui tue deux fois plus à La Réunion qu'en Métropole. De nombreux ateliers sont organisés tout au long de la semaine, en grande partie auprès des élèves. Samedi 30 octobre un défilé est prévu à Saint-Denis. Pour les professionnels de santé et addictologues, il est nécessaire de faire descendre La Réunion de son "podium de la honte". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

A l'approche de la journée sans alcool, prévue le samedi 30 octobre 2021, c'est toute une semaine de prévention qui se met en place à La Réunion. Pour sa 4ème édition, la Fédération régionale Addictologie Réunion a présenté les temps forts des jours à venir, en compagnie du CHU de La Réunion, l'association Les Maillons de l'espoir, de la mairie de Saint-Denis et du Conseil départemental.

"On voyait des journées sans tabac, sans voiture, sans téléphone... alors on s'est dit pourquoi pas sans alcool ?" indique David Mété, addictologue. L'occasion de rappeler que cette journée est une initiative réunionnaise depuis 2018. L'an dernier, l'action a été concentrée sur les réseaux sociaux, crise Covid oblige. Cette année, la situation sanitaire permet de multiplier les actions.

- Une motion déposée en préfecture -

"En France on a du mal à voir le vrai visage de l'alcool. Sur les bouteilles on peut lire : 'à consommer avec modération'. Mais pourquoi on ne met pas comme sur les paquets de tabac : l'alcool est une substance nocive, mortelle ? Les messages sont minimisants et mensongers" dénonce-t-il. "Les bouteilles de rhum moins chères qu'en Métropole, c'est une inégalité majeure de santé publique" ajoute-t-il.

La Fédération régionale Addictologie Réunion a donc décidé de déposer une motion en préfecture ce samedi pour appeler les pouvoirs publics à s'investir davantage dans la lutte contre l'addiction à l'alcool. "Mon objectif : demander un engagement de la part de l'Etat et de nos élus pour que La Réunion ne soit plus aux premières loges de la mortalité liée à l'alcool, sur ce que nous appelons le podium de la honte". Ecoutez :

- 15 passages par jour aux urgences à cause de l'alcool -

"La mortalité liée à la consommation d'alcool est deux fois plus importante à La Réunion qu'en Métropole, et on dénombre 15 passages par jour aux services d'urgences liés à la consommation excessive d'alcool" rappelle Sabrina Wadel, secrétaire générale du CHU de La Réunion. S'il n'est pas l'origine des violences, l'alcool ne fait que les empirer notamment dans le cercle familial, ajoute-t-elle. Ecoutez :

Pour le Département comme pour la mairie de Saint-Denis, le problème doit être pris à bras le corps. "C'est un sujet fort sensible mais que chacun peut recontrer. Le Département s'implique dans cette démarche de lutte avec la campagne Refuse, résiste" rappelle Barbara Chassagnac, élue au Conseil départemental. "L'addictologie peut commencer dès le premier verre. A La Réunion c'est une priorité régionale depuis 1995" ajoute quant à elle Marie-Annick Andamaye, élue à la mairie de Saint-Denis, qui souhaite également "améliorer la formation de nos agents dans les crèches et les maternelles sur la problématique du syndrome d'alcoolisation foetale".

- Une marche ce samedi à Saint-Denis-

Pour animer cette semaine de prévention, de multiples interventions dans les collèges et lycées et des conférences sur les différentes formes d'addictions. Dès ce lundi aux Camélias, l'association Les Maillons de l'espoir a rencontré près de 300 jeunes pour donner des explications sur les addictions. Tous les jours de la semaine, des interventions sont également prévues sur Radio Plus FM. "Il n'est pas évident d'en parler comme ça à tous les publics, le sujet est encore tabou", reconnaît Jean-Claude Fanchin, président de l'association. "L'année dernière c'était un peu compliqué avec le Covid mais cette année on peut organiser un village sur plusieurs jours dans les Jardins de l'Etat et une marche défilé samedi matin vers la préfecture" précise-t-il. Ecoutez :

