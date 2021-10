Sur le réseau social TikTok, un Réunionnais explique avoir été victime de discrimination en voulant postuler dans un supermarché de Toulouse. Jayson.park97 indique être dans cette ville de Métropole pour une formation de steward. En parallèle il a voulu déposer son CV dans un supermarché local pour gagner un peu d'argent. La personne à laquelle il a eu affaire lui aurait répondu que seules les candidatures métropolitaines étaient acceptées. Contactée, la direction du supermarché indique ne pas comprendre cette histoire et ne pas se souvenir du jeune homme. Aucun acte raciste ou discriminatoire n'est appliqué à l'embauche, affirme le directeur. (Photo : capture TikTok jayson.park97)

Dans une vidéo publiée le 11 octobre dernier sur TikTok et déjà amplement relayée et commentée, Jayson.park97 explique qu'il est allé présenter sa candidature dans un supermarché de Toulouse, pour un job étudiant. Sur place, on lui répond qu'il est inutile de postuler car "on ne cherche que des Français qui sont nés en France". Choqué, le jeune homme répond qu'il est bien Français, "juste racisé, c'est tout", précisant qu'il est alors Réunionnais. La personne lui aurait alors répondu que le supermarché ne cherchait que des gens "nés en France métropolitaine".

Le message passé selon le jeune homme c'est "qu'ils ne prennent que des blancs, les gens colorés c'est même pas la peine de déposer le CV". La discrimination est double selon lui, à la fois raciste car basée sur sa couleur de peau, et faisant une différence entre les Ultramarins et les Métropolitains.

La vidéo est visible sur ce lien.

Contactée, la direction du supermarché explique ne rien connaître de cette histoire. "Nous n'avons fait aucun refus de ce genre, sur mon bureau j'ai les CV de nombreuses nationalités différentes : des Russes, des Maghrébins, des Malgaches" assure le directeur qui affirme ne pas se souvenir du jeune homme. Il affirme par ailleurs que c'est lui directement qui récupère les CV, mais selon les dires du jeune réunionais, ce n'est pas à lui mais à un employé auquel il aurait eu affaire.

