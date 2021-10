BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 27 octobre 2021 :



- L'avenir de la NRL en débat au Conseil régional

- Covid-19 : un retour des mesures de freinage n'est pas exclu, alerte la préfecture

- Hausse des prix : la baguette de pain n'est pas épargnée

- Les requins confondent bien les surfers avec leurs proies animales

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre soleil et nuages

L'avenir de la NRL en débat au Conseil régional

C'est ce mercredi 27 octobre 2021 que les Conseillers régionaux se réunissent dans le cadre d'une assemblée plénière extraordinaire consacrée à l'avenir du chantier de la Nouvelle route du littoral, plus précisément celui des 2,5 kilomètres qui manquent pour finir ce projet. Les élus devront trancher sur la solution la plus faisable, financièrement et techniquement, pour terminer cette route qui ne devrait pas être livrée, au mieux, avant 2027 ou 2028, avec un total de surcoûts estimés à 600 ou 700 millions d'euros

Covid-19 : un retour des mesures de freinage n'est pas exclu, alerte la préfecture

Si les chiffres Covid-19 de la semaine ne semblent pas plus alarmant que cela, la préfecture a annoncé ce mardi 26 octobre 2021 qu'un retour des mesures de freinage n'est pas exclu en cas d'une poursuite de l'aggravation de la situation sanitaire. En cause : une augmentation du nombre de cas quotidien ces quatre derniers jours. "Alors que la semaine dernière, le nombre de cas s’établissait à 33 par jour, la moyenne de ces 4 derniers jours dépasse 50 cas par jour" a signalé la préfecture

Hausse des prix : la baguette de pain n'est pas épargnée

Après le gaz, l'électricité et le carburant, c'est au tour du prix de la baguette de pain de faire couler de l'encre. Celle-ci est censée coûter actuellement 90 centimes environ, mais son prix pourrait gonfler au cours des prochaines semaines, voire des prochains jours. Les boulangers craignent que le cours du blé ne se stabilise pas et s'inquiètent de la hausse généralisée des charges

Les requins confondent bien les surfers avec leurs proies animales

Les requins s'en prenant à des surfeurs ou des baigneurs ont une vue si mauvaise que des scientifiques en ont conclu qu'ils les confondaient probablement avec leurs proies habituelles, les pinnipèdes tels que les otaries, selon une étude mercredi.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre soleil et nuages

La météo de ce mercredi 27 octobre 2021 est similaire à celui de la veille d'après Matante Rosina. Du soleil le matin avec un peu de grisaille dans l'est et des nuages l'après-midi dans l'ouest. Les petites averses matinales de l'est débordent dans l'après-midi sur l'ouest et les hauts restent toujours ensoleillés.