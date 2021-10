Si 80% des foyers réunionnais ont été exonérés de la taxe d'habitation, 74.700 des 531 000 foyers fiscaux de La Réunion sont encore redevables de cette taxe. La date limite de paiement est fixée au 15 novembre pour les peronnes n'étant pas mensualisées. La direction des finances publiques détaille les démarches à suivre pour régler sa taxe d'habitation (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Votre avis de taxe d'habitation, incluant éventuellement la contribution à l'audiovisuel public :

- est disponible en ligne dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr si vous n'êtes pas mensualisé ;

- ou à compter du 20 octobre si vous êtes mensualisé. Depuis 2020, 80 % des ménages bénéficient d'une exonération totale de leur taxe d'habitation sur leur résidence principale : si vous êtes concerné, votre avis comportera uniquement le montant de la contribution à l'audiovisuel public (88 euros), ou bien un montant nul si vous n'êtes pas redevable de cette dernière. Cela représente 22,8 millions de foyers, pour un gain moyen de près de 600 euros.

Localement, l'exonération totale de TH concerne 456 300 foyers réunionnais pour un gain moyen de 534 euros. Les 20 % de ménages restants seront totalement exonérés de taxe d'habitation sur leur résidence principale à compter de 2023. Cette année, ils bénéficient d'une baisse de 30 % de la taxe d'habitation sur leur résidence principale, quel que soit leur niveau de revenus. Cela représente pour 2021 un gain moyen de 363 euros pour 7,2 millions de foyers. Au plan local, 74 700 des 531 000 foyers fiscaux de La Réunion sont encore redevables de la taxe d'habitation (soit 14 % de la population départementale).

Après une première réduction de 30 % de leur cotisation en 2021, puis de 65 % en 2022, la totalité de la population en sera complètement exonérée à compter de 2023. Seules perdureront alors les taxes d'habitation sur les résidences secondaires, ainsi que sur les locaux vacants depuis au moins deux ans. Cela représente moins de 20 000 locaux actuellement, dont 7 400 vacants. La cotisation moyenne acquittée à la Réunion s'établit à 1 277 euros en 2021.



Si vous restez redevable d'une taxe d'habitation et/ou de la contribution à l'audiovisuel public et que vous n'êtes pas mensualisé, la date limite de paiement est fixée au 15 novembre. Ce délai est prolongé jusqu'au 20 novembre à minuit si vous réglez :

• soit en ligne sur impots.gouv.fr. Bon à savoir : à la fin de votre paiement en ligne, vous pourrez simplifier le paiement de votre taxe d'habitation - contribution à l'audiovisuel public pour 2022 en adhérant au prélèvement à l'échéance.

• soit par smartphone ou tablette sur l'application mobile " Impots.gouv ". Pour cela, il vous suffit de flasher le code situé sur la 1re page de votre avis et de valider votre paiement. Vous bénéficiez des mêmes avantages que pour le paiement en ligne (délai supplémentaire). Dans ces deux cas, le prélèvement sera alors effectué sur votre compte bancaire à compter du 25 novembre.



Vous pouvez également choisir de régler par prélèvement à l'échéance. Pour adhérer à ce mode de paiement, rendez-vous d'ici le 31 octobre sur impots.gouv.fr dans votre espace particulier, en vous munissant de votre avis et de vos coordonnées bancaires. Votre impôt sera également prélevé automatiquement le 25 novembre. Si le montant que vous devez payer est inférieur ou égal à 300 euros, vous pouvez également utiliser les moyens de paiement suivants : TIP SEPA, chèque, espèces ou carte bancaire auprès d'un buraliste ou partenaire agréé par la Direction générale des finances publiques. La date limite de paiement reste dans ce cas fixée au 15 novembre. Si vous êtes mensualisé, et que vous avez un montant à payer, celui-ci sera prélevé conformément aux dates mentionnées sur votre avis. Si vous bénéficiez d'un remboursement, il a été effectué par virement les 6 ou 7 octobre.