Publié il y a 59 minutes / Actualisé le Lundi 25 Octobre à 15H56

La météo de ce mercredi 27 octobre 2021 est similaire à celui de la veille d'après Matante Rosina. Du soleil le matin avec un peu de grisaille dans l'est et des nuages l'après-midi dans l'ouest. Les petites averses matinales de l'est débordent dans l'après-midi sur l'ouest et les hauts restent toujours ensoleillés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La météo de ce mercredi 27 octobre 2021 est similaire à celui de la veille d'après Matante Rosina. Du soleil le matin avec un peu de grisaille dans l'est et des nuages l'après-midi dans l'ouest. Les petites averses matinales de l'est débordent dans l'après-midi sur l'ouest et les hauts restent toujours ensoleillés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)