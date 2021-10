Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 55 minutes

Deux pactes, un pour la jeunesse et un pour la visibilité des Outre-mer, a été signé conjointement par le ministère de la Culture et le ministère des Outre-mer ce mercredi 27 octobre 2021. Ils s'inscrivent dans la continuité du pacte pour la visibilité des Outre-mer, et auront pour objectif d' "enrichir l'offre de l'audiovisuel public à destination des jeunes et faire des offres pédagogiques et de formation initiale de l'audiovisuel public des références", ainsi qu'"améliorer la visibilité des Outre-mer et la distribution des contenus et des services ultramarins". Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration AFP)

