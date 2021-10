Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 15 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 28 octobre 2021 :



- La NRL livrée avec plusieurs années de retard et un surcoût de 600 millions d'euros

- En 2019 les entreprises réunionnaises ont créé 7,8 milliards d'euros de valeur ajoutée

- Non, le jus de betterave et d'autres légumes ne guérit pas le cancer

- Saint-Paul : tansion pangar dann' centre-ville

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil et chaleur

