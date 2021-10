Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Un front pluvio-orageux remonte du sud-ouest ce jeudi 28 octobre 2012. Il va occasionner une dégradation des conditions météorologiques sur La Réunion, alerte Météo France. Des pluies marquées accompagnées parfois d'orages sont susceptibles de concerner toute l'île. Toutefois, le risque est plus marqué sur les zones Nord, Est et Ouest. Une accalmie est envisagée en matinée de vendredi. Dans l'après-midi des averses isolées et parfois orageuses peuvent encore se produire mais le risque devrait être plus marginal.

Un front pluvio-orageux remonte du sud-ouest ce jeudi 28 octobre 2012. Il va occasionner une dégradation des conditions météorologiques sur La Réunion, alerte Météo France. Des pluies marquées accompagnées parfois d'orages sont susceptibles de concerner toute l'île. Toutefois, le risque est plus marqué sur les zones Nord, Est et Ouest. Une accalmie est envisagée en matinée de vendredi. Dans l'après-midi des averses isolées et parfois orageuses peuvent encore se produire mais le risque devrait être plus marginal.