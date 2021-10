A l'approche de la fête d'Halloween, Jacques Billant, préfet de La Réunion, a décidé une nouvelle fois de "renforcer le déploiement des forces de l'ordre et compléter le dispositif par des mesures de polices administratives, afin de réduire les risques de troubles à l'ordre public et de faciliter le travail des forces de l'ordre et de secours". La vente à emporter d'alcool sera interdite sur l'ensemble du département du samedi 30 octobre à midi et jusqu'au lundi 1er novembre à midi. L'utilisation des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques, de fusées de détresse, d'armes à feu y compris factices et des munitions sera interdite du vendredi 29 octobre à 8h au lundi 1er novembre à 8h. La vente au détail, le port et le transport de carburant, produit combustible ou corrosif seront interdits aux même dates. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Restrictions pour la vente et le transport d’artifices et de carburant au détail -



Par arrêté préfectoral, le port, le transport et l’utilisation des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques, de fusées de détresse, d’armes à feu y compris factices et des munitions, sont interdits sur la voie publique du vendredi 29 octobre à 8h00 au lundi 1er novembre à 8h00.



La vente au détail, le port et le transport de carburant, produit combustible ou corrosif, dans tout récipient transportable, tel que jerrican, bidon, est interdite du samedi 30 octobre à 20h00 jusqu’au lundi 1er novembre à 8h00.



- Interdiction de la vente d’alcool à emporter -



La vente à emporter de tout type de boisson alcoolique, réfrigérée ou non, des 3ᵉ, 4ᵉ et 5ᵉ groupes définis à l’article L3321-1 du code la santé publique est interdite sur l’ensemble du département de La Réunion du samedi 30 octobre à 12h00 et jusqu’au lundi 1er novembre à 12h00.



Toute infraction à ces mesures peut être punie d’une amande de 135 euros. Les gérants des établissements ne respectant pas la réglementation peuvent faire l’objet de fermetures administratives.



- Renforcement des forces de sécurité intérieure -



Les forces de sécurité intérieure (police et gendarmerie) seront renforcées sur l’ensemble du département dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS 974) mobilisera également des moyens supplémentaires.



- Appel à la vigilance collective -



Le préfet appelle les Réunionnaises et les Réunionnais à la vigilance collective et recommande de ne pas déposer sur la voie publique tout objet pouvant être détourné de son usage initial ou susceptible de servir de combustible (containers, déchets verts, encombrants…). Il invite plus généralement les particuliers à ne pas sortir leurs poubelles le dimanche 31 octobre au soir.



Tout fait suspect peut être signalé en contactant son bailleur, la police municipale de sa commune ou en appelant le 17.



Parmi les délinquants, les forces de l’ordre constatent enfin de très nombreux jeunes mineurs influençables et instrumentalisés. Le préfet invite donc solennellement les parents à exercer leur autorité parentale, pour la sécurité de leurs enfants et afin qu’ils ne mettent pas en danger leur avenir par des actes d’une inconsciente gravité.