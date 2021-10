BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 29 octobre 2021 :



- Obligation vaccinale : 91 soignant.e.s suspendu.e.s à La Réunion

- La Réunion sous la pluie

- Pass sanitaire : les sénateurs votent la prolongation jusqu'au 28 février

- Facebook en pleine tourmente adopte un nouveau nom : Meta

- Open des Brisants : Saint-Gilles vibre au rythme de la sixième édition

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie et coups de tonnerre

Obligation vaccinale : 91 soignant.e.s suspendu.e.s à La Réunion

Depuis le 15 septembre dernier, les soignant.e.s sont soumis.es à l'obligation vaccinale. Après une période de tolérance leur permettant de recevoir leur seconde dose, les hôpitaux et cliniques de l'île procèdent à la suspension des professionnel.le.s de santé qui refusent de se faire vacciner. Selon l'agence régionale de santé, 91 personnels sont concerné.e.s à La Réunion soit moins d'1% des effectifs. Selon les premier.e.s concerné.e.s cependant, de nombreux.ses soignant.e.s se sont mis en arrêt maladie ou en disponibilité dans le but d'échapper à la suspension et ne sont donc pas comptabilisé.e.s.

La Réunion sous la pluie

De fortes pluies arrosent La Réunion ce vendredi 209 octobre 2021. Météo France a d'ailleurs placé le nord, l'est et l'ouest en n vigilance fortes pluies - orages depuis 22h ce jeudi. C'est "le passage d'un front pluvio-orageux remontant du sud-ouest qui est à l'origine de la dégradation des conditions météorologiques" expliquent les météorologues

Pass sanitaire : les sénateurs votent la prolongation jusqu'au 28 février

Le Sénat, dominé par l'opposition de droite, a engagé jeudi un bras de fer avec le gouvernement en ramenant du 31 juillet au 28 février la prolongation des mesures de freinage contre l'épidémie de Covid-19 et en prévoyant une sortie territorialisée du pass sanitaire.

Facebook en pleine tourmente adopte un nouveau nom : Meta

Les plateformes Facebook et Instagram, les messageries WhatsApp et Messenger et les casques de réalité virtuelle Oculus appartiennent désormais à Meta, nouveau nom du groupe californien qui se rêve en maître d'orchestre d'un monde parallèle, loin des scandales quotidiens liés aux réseaux sociaux. Ces derniers ne changeront pas de nom

Open des Brisants : Saint-Gilles vibre au rythme de la sixième édition

Annulé l'an dernier, le retour de ce rendez-vous majeur de beach-tennis va permettre aux plus de 300 champions locaux, aux 48 compétiteurs étrangers -soit 19 nationalités représentées- de se mesurer raquette en main sur le sable blanc des Brisants. Les passionnés et les meilleurs sportifs du monde de la discipline vont s'affronter pour décrocher le titre dans les différentes catégories. L'évènement lancé ce jeudi 28 octobre se tiendra jusqu'au 1er novembre 2021. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie et coups de tonnerre

Ce vendredi 29 octobre 2021, Matante Rosina, son chat Miyu et sa poule Nénette vont rester à l'abri dans la case. La météo se dégrade avec des averses et même des coups de tonnerre sur tout le département. Le vent se renforce avec des rafales allant de 60 à 70 km/h. Côté mer, la houle australe s'amplifie. Le temps devrait s'améliorer seulement dans la nuit.