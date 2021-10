Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Un bouchon de plus de 16 km s'est formé ce vendredi 29 octobre 2021 au matin dans l'est, allant de Sainte-Suzanne au Chaudron à Saint-Denis, "sans zone roulante" précise la direction des routes. Une circulation difficile liée à la pluie qui complique le trafic. Dans l'ouest on compte 5 km d'embouteillages sur la Route du littoral vers le zone, soit depuis la Pointe du Gouffre. Un bouchon avec zones roulantes qui est en train de se résorber. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un bouchon de plus de 16 km s'est formé ce vendredi 29 octobre 2021 au matin dans l'est, allant de Sainte-Suzanne au Chaudron à Saint-Denis, "sans zone roulante" précise la direction des routes. Une circulation difficile liée à la pluie qui complique le trafic. Dans l'ouest on compte 5 km d'embouteillages sur la Route du littoral vers le zone, soit depuis la Pointe du Gouffre. Un bouchon avec zones roulantes qui est en train de se résorber. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)