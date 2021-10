Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Selon le magazine économique local Eco Austral, la compagnie aérienne Air Austral cumule une perte de 76,34 millions d'euros, avec un chiffre d'affaires qui a baissé de 55%. Des chiffres qui auraient été révélés ce mardi 26 octobre 2021 lors de l'assemblée générale de la compagnie. En août dernier, la compagnie a obtenu un nouveau prêt de l'Etat de 20 millions d'euros, qui entre dans le cadre du PGE (prêt garanti par l'Etat) annoncé début avril. Dès le 12 août, la présidente de Région Huguette Bello avait alerté le Président de la République Emmanuel Macron sur la nécessité de mobiliser au plus vite les aides de l'Etat, et avait mis en garde sur la tentation d'une fusion "contrainte" entre Air Austral et Corsair.

