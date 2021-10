BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 30 octobre 2021 :



Le Covid a aussi eu raison de la suppression du changement d'heure

Comme chaque année, la fin du mois d'octobre coïncide avec le changement du décalage horaire avec la Métropole. Dans la nuit de ce samedi 30 au dimanche 31 octobre 2021, les Français de l'Hexagone gagneront une heure de sommeil. Contrairement à nos amis du continent qui devront manipuler leur réveil et pendule pour ne pas se faire piéger et arriver en retard au travail ce lundi, à La Réunion, il faudra simplement compter 3 heures de décalage au lieu de 2. Alors que ce système devait prendre fin cette année, on peut se demander pourquoi on assiste à cet énième changement d'heure. La faute au Covid, bien évidemment !

Les boissons ne seraient pas plus sucrées qu'en métropole

Le rapport d'enquête de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes) a été rendu publique ce vendredi 29 octobre. Verdict: les boissons sucrées ne présentent pas plus de non-conformités qu'en métropole. Ces annonces viennent contredire les informations publiées par le Canard enchainé au mois d'aout dernier. Le journal affirmaist que la loi Lurel, qui impose depuis 2013 la fin du sucre injecté en plus dans les produits ultramarins, n'était pas respectée.

Rétro : survivants du Grand raid, l'alcool ce fléau, la Nrl retardée et soignants suspendus

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre 2021 sur Imaz Press :

* Lundi 25 octobre - Grand raid : elles et ils ont survécu

* Mardi 20 octobre - Mortalité liée à l'alcool : "il faut que La Réunion quitte ce podium de la honte"

* Mercredi 27 octobre - L'avenir de la NRL en débat au Conseil régional

* Jeudi 28 octobre - La NRL livrée avec plusieurs années de retard et un surcoût de 600 millions d'euros

* Vendredi 29 octobre - Non respect de l'obligation vaccinale : 91 personnels soignants suspendus à La Réunion

Menacée d'extinction, l'huître plate pourrait revenir dans les assiettes

C'est la seule huître plate native d'Europe: vieille de plusieurs millions d'années mais menacée d'extinction, elle est l'objet de l'attention des scientifiques et conchyliculteurs français qui cherchent à restaurer les derniers bancs sauvages de ce met d'exception.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps se dégage

Matante Rosina a croisé fort les doigts pour que ce week-end ne soit pas pluvieux et pour ce samedi 30 octobre 2021, c'est apparemment bien parti même si tôt le matin, par endroit, la grisaille est présente mais elle est de courte durée et le soleil est présent. Des averses peuvent survenir dans les hauts de notre île.