On pourrait penser qu'en 2021, le sujet du blackface serait clôt depuis longtemps. Au fil des polémiques, on pourrait supposer que les magasins de déguisement aient compris que proposer à leurs clients des accoutrements "d'africains" n'étaient pas la meilleure des idées. Encore moins quand le déguisement est composé d'une coupe afro, d'un os géant à planter dedans, et qu'un homme blanc grimé en noir pose fièrement la bouche en avant sur l'emballage. Et pourtant, tous les ans, il faut rappeler aux gens qu'être noir n'est pas un déguisement (Photo DR)

C'est presque devenu un marronnier. Chaque année, il faut rappeler que la culture d'un peuple n'est pas un déguisement. Au mieux, il s'agira d'appropriation culturelle. Au pire, comme c'est souvent le cas, le déguisement sera basé sur des clichés racistes.



Il n'y a qu'à observer le charmant accoutrement proposé dans cette boutique réunionnaise, dont la photo a été partagée sur les réseaux sociaux, pour se rendre compte de cette évidence. Au-delà de la représentation aberrante qui est faite des Africains, cette désignation ne veut en plus rien dire. Dans un continent composé de plusieurs milliers d'ethnies différentes, parler de "déguisement africain" n'a tout simplement aucun sens.



- Un rapide rappel de l'Histoire -



Certains tableront sur l'humour pour justifier ce genre d'accoutrement. Mais, historiquement, le blackface est raciste, qu'on le veuille ou non. Utilisé dans le théâtre américain du 19ème siècle, des comédiens blancs incarnaient une caricature stéréotypée de personne noire et adoptaient un comportement visant à ridiculiser les personnes noires, principalement en les faisant passer pour stupides. Le plus connu de ces acteurs était Thomas D. Rice, qui interprétait le rôle de Jim Crow, un esclave noir handicapé. Son nom inspirera d'ailleurs les lois Jim Crow, qui ont instauré la ségrégation raciale aux Etats-Unis.



Par ailleurs, cette "tradition" serait directement lié à la tradition qui consistait à exhiber les Noirs pour divertir les blancs lors de ventes d’esclaves africains, selon John Strausbaugh, auteur de l'ouvrage Black Like You. Une tradition que l'on a retrouvé en Europe avec les zoos humains, en pleine période coloniale. Entre déshumanisation des personnes noires, moqueries, et perpétration du stéréotype de l'homme noir qui serait dangereux et violent, le blackface revêt à lui seul un concentré de racisme impressionnant. Vous voyez un peu le problème ?



- Les cultures ne sont pas un déguisement -



Le blackface n'est d'ailleurs pas l'unique déguisement à bannir. De nombreuses communautés se sont élevées ces dernières années contre l'appropriation culturelle perpétrée chaque année pendant Halloween. En ligne de proue de ce combat : les communautés autochtones d'Amérique, dont les habits traditionnels ont longtemps été utilisés à l'occasion de cette fête américaine – et le sont parfois encore aujourd'hui.



En dehors de la vision étriquée de leur culture que renvoient ces déguisements – tous les peuples indigènes des Etats-Unis et du Canada ne s'habillent pas de la même façon - ils s'inspirent le plus souvent de vêtements sacrés, qui revêtent une signification particulière au sein des peuples concernés.

Une réflexion qui peut finalement se dériver à l'infini : vêtements traditionnels asiatiques, antillais, sud-américains...sont régulièrement utilisés comme des déguisements. Et l'argument de l'hommage ne peut que difficilement tenir, alors que les populations concernées ont longtemps été brimées, voire prohibées de porter ces vêtements par les colons occidentaux.



L'éventail d'idées de déguisement est infini : films, séries, dessins animés, mythologie, pop-culture, animaux…Rien n'est plus facile que de ne pas être raciste pour Halloween.



as/www.ipreunion.com / [email protected]