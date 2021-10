Le CRIJ (centre régional information jeunesse de La Réunion) s'associe aux Compagnons Bâtisseurs de La Réunion en lançant un projet de chantier solidaire, dans le cadre de la rénovation de ses locaux. Un appel à participation est lancé à destination des jeunes entre 18 et 30 ans, motivés à développer leurs compétences techniques dans le domaine du BTP et faire un point sur leurs parcours. Nous publions le communiqué du CRIJ ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis 1990, le CRIJ Réunion remplit sa mission de plateforme généraliste de 1er niveau d’information et d’accompagnement des publics, prioritairement âgés de 13 à 30 ans, dans leurs démarches d’accès aux droits, d’autonomisation et d’insertion socioprofessionnelle. Ses locaux historiques, basés en plein centre-ville à Saint-Denis, sont le lieu principal où ce travail d’information des publics et d’accompagnement aux projets de vie est effectué (1 968 personnes informées en 2020, soit 30% de son activité).

Afin d’être mieux identifié et plus accessible pour les jeunes et leurs proches, le CRIJ s’associe aux Compagnons Bâtisseurs de La Réunion en lançant un projet de chantier solidaire, dans le cadre de la rénovation de ses locaux. L’association Compagnons Bâtisseurs fait de l’ARA (Auto-Réhabilitation-Accompagné) depuis 2008 à La Réunion. Le projet expérimental HORIZON, débuté en mai 2020, est une nouvelle action de l’association consistant en l’accompagnement de personnes dans un parcours personnalisé en fonction de leurs besoins. Les actions des Compagnons Bâtisseurs leurs permettent de se remobiliser, développer des compétences, de réfléchir à leurs parcours et projets.



Ainsi, le CRIJ et les Compagnons Bâtisseurs lancent un appel à participation à destination des jeunes âgés entre 18 et 30 ans, en recherche d’emploi ou de formation, et qui seraient motivés à développer leurs compétences techniques dans le domaine du BTP et à intégrer un parcours d’accompagnement pour réfléchir et consolider leur projet personnel et professionnel.



Tout au long du chantier, qui durera du 17 novembre au 16 décembre, les Compagnons Bâtisseurs encadreront techniquement et professionnellement les jeunes, qui seront initiés aux notions de sécurité et aux différentes techniques des travaux de rénovation (peinture, réalisation et pose d’étagères…). En co-construction avec l’équipe du CRIJ et l’animatrice du projet HORIZON des Compagnons Bâtisseurs, les jeunes seront accompagnés dans leurs projets professionnels, en participant à différents ateliers collectifs et individuels, autour de l’insertion socioprofessionnelle (définition de projet professionnel, orientation, création de CV et lettre de motivation, simulation entretien d'embauche, confiance en soi, création de CV vidéo, création d’e-portfolio…).



Infos pratiques :

Les jeunes intéressés à participer au chantier solidaire, peuvent contacter le CRIJ au 0262 20 98 20 ou [email protected]

Possibilités de prise en charges des repas et déplacements.

Les matériaux utilisés seront fournis par le CRIJ et les Compagnons Bâtisseurs.