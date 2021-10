Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Comme chaque année, la fin du mois d'octobre coïncide avec le changement du décalage horaire avec la Métropole. Dans la nuit de ce samedi 30 au dimanche 31 octobre 2021, les Français de l'Hexagone gagneront une heure de sommeil. Contrairement à nos amis du continent qui devront manipuler leur réveil et pendule pour ne pas se faire piéger et arriver en retard au travail ce lundi, à La Réunion, il faudra simplement compter 3 heures de décalage au lieu de 2. Alors que ce système devait prendre fin cette année, on peut se demander pourquoi on assiste à cet énième changement d'heure. La faute au Covid, bien évidemment ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

