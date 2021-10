Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Le rapport d'enquête très attendu de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes) a été rendu publique ce vendredi 29 octobre 2021. Verdict : dans les Outre-mer, les boissons sucrées ne présentent pas plus de non-conformités que dans l'Hexagone. Ces annonces viennent contredire les informations publiées par le Canard enchainé au mois d'août dernier. Le journal affirmait que la loi Lurel, qui impose depuis 2013 la fin du sucre injecté en plus dans les produits ultramarins, n'était pas respectée. (photo rb/www.ipreunion.com)

