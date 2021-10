Nouvelle alerte de la part de la CNL (confédération nationale du logement) ce samedi 30 octobre 2021. Dans le quartier de la Montagne à Saint-Denis, c'est un véritable "bidonville moderne" qui s'est mis en place selon les mots de l'administrateur de la confédération Erick Fontaine. Deux immeubles récents sont déjà vétustes : humidité et moisissures, réseau électrique qui lâche, placo qui se décroche sont le quotidien des habitants concernés. La CNL va engager des assignations au tribunal pour appeler le bailleur à ses responsabilités. (Photos : CNL / Erick Fontaine)

Les deux immeubles datent de moins de sept ans et pourtant ils abritent déjà des logements insalubres. "On constate des problèmes d'infiltration, de moisissure et de champignons, des problèmes électriques également, le placo est défoncé par endroits... Pourtant rien n'est fait par le bailleur" dénonce Erick Fontaine, administrateur de la CNL.

En tout, ce sont 85 logements qui se répartissent dans les deux bâtiments : 69 dans l'un et 16 dans l'autre. "C'est ce que j'appelle des bidonvilles modernes, avec des logements qui deviennent presque biodégradables..." ajoute Erick Fontaine.

Plusieurs réunions et visites de logements ont été effectuées, après l'appel à l'aide lancé par les habitants de ces appartements auprès de la CNL. Des rapports ont été transmis à la Caisse d'allocations famililes (Caf). "En mai dernier, nous avons visité ensemble 20 logements : tous ont été déclarés indécents" indique Erick Fontaine. Depuis cette date, l'allocation logement fournie au bailleur est suspendue.

Bien que celui-ci ait été prévenu plusieurs fois, aucun travaux n'a été réalisé. "On ignore les locataires, et on donne l'impression qu'aujourd'hui c'est une norme de construire des logements comme ça" s'indigne l'administrateur de la confédération.

- Une procédure en justice envisagée -

La CNL et l'avocat Maître Molière ont décidé d'engager des assignations au tribunal pour troubles de jouissance : "on veut obtenir l'obligation de la part du baileur de venir faire les travaux, et la suspension des loyers pour les habitants concernés".

Des dommages et intérêts seront aussi réclamés, alors que certaines familles se plaignent de de problèmes de santé, notamment d'asthme auprès de jeunes enfants. A ces questions sanitaires s'ajoute un risque sécuritaire, l'absence de lumières pouvant entraîner des chutes à tout moment. "Il y a tant d'humidité que ça disjoncte" note Erick Fontaine.

Cette affaire qui rejoint la longue liste des dossiers de logements insalubres suivis par la CNL - 40 à 50 déclarations d'indécence par mois juste à leur niveau - est "l'occasion de demander à nouveau à l'Etat une expertise sur les logements neufs : pourquoi ceux-ci sont indécents, est-ce un problème de matériau ou bien des normes qui ne sont pas respectées ? Le problème est grave et sous-estimé par les autorités" accuse Erick Fontaine.

mm/www.ipreunion.com / [email protected]