BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 31 octobre 2021 :



La Route du littoral est fermée dans les deux sens de circulation

La Route du littoral est fermée de 6 heures à 9 heures 30 ce dimanche matin 31 octobre 2021, dans les deux sens de circulation. Une déviation est mise en place par la route de la Montagne Cette fermeture intervient alors que des travaux de purge et d'entretien de la falaise. A partir de 9 heures 30 et jusqu'à 14 heures environ, la circulation se fera ensuite en mode basculé sur les voies côté mer

Le Covid a aussi eu raison de la suppression du changement d'heure

Comme chaque année, la fin du mois d'octobre coïncide avec le changement du décalage horaire avec la Métropole. Dans la nuit de ce samedi 30 au dimanche 31 octobre 2021, les Français de l'Hexagone ont gagné une heure de sommeil. Contrairement à nos amis du continent qui ont dû manipuler leur réveil et pendule pour ne pas se faire piéger et arriver en retard au travail ce lundi, à La Réunion, il faudra simplement compter 3 heures de décalage au lieu de 2 avec l'Hexagone. Alors que ce système devait prendre fin cette année, on peut se demander pourquoi on assiste à cet énième changement d'heure. La faute au Covid, bien évidemment !

Non, cette vidéo ne montre pas un "homme vacciné" qui s'évanouit devant le Prince Charles en 2021

Un "homme vacciné" se serait "effondré" devant le Prince Charles, non loin d'un bus de vaccination anti-Covid au Royaume-Uni, selon des vidéos virales ces derniers jours sur les réseaux sociaux. C'est faux : cette séquence n'a aucun lien avec la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Royaume-Uni puisqu'elle date de juillet 2020, soit cinq mois avant le début des injections dans le pays, et montre un employé de supermarché s'évanouissant alors qu'il discutait avec le membre de la famille royale britannique.

La Montagne : nouvelle alerte de la CNL face des "bidonvilles modernes"

Nouvelle alerte de la part de la CNL (confédération nationale du logement) ce samedi 30 octobre 2021. Dans le quartier de la Montagne à Saint-Denis, c'est un véritable "bidonville moderne" qui s'est mis en place selon les mots de l'administrateur de la confédération Erick Fontaine. Deux immeubles récents sont déjà vétustes : humidité et moisissures, réseau électrique qui lâche, placo qui se décroche sont le quotidien des habitants concernés. La CNL va engager des assignations au tribunal pour appeler le bailleur à ses responsabilités.

Brésil : à Sao Paulo, les cendres d'Amazonie deviennent une fresque géante

Les cendres s'écoulent à travers un tamis, jusqu'au récipient plein de peinture. C'est avec des vestiges carbonisés de la végétation luxuriante d'Amazonie et d'autres régions du Brésil qu'a été créé une fresque géante sur la façade d'un immeuble de Sao Paulo.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une météo mitigée

Pour ce dimanche 31 octobre 2021, au petit matin, Matante Rosina voit du soleil partout sauf vers Sainte-Rose. Au fil des heures, les nuages s'invitent dans les hauts et dans l'est et pourraient apporter quelques averses. Ailleurs les éclaircies font de la résistance.