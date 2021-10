Le CRGT vous informe des travaux et chantiers différents qui impactent la circulation dans les jours et semaines à venir ; Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN1 - La Possession - Travaux de sécurisation de giratoire

Sur la RN1 à La Possession giratoire Capitaine Lebourg, travaux de sécurisation de giratoire jusqu'au vendredi 23 novembre. Chaussée réduite de 7h à 16h.

RN1 – La Possession – Travaux de réfection de l’étanchéité

Sur la RN1 à La Possession, pour permettre la suite des travaux de réfection de l'étanchéité de l’Ouvrage d’Art de la Ravine des Lataniers, la circulation sera interdite dans le sens Sud/Nord de 20h à 5h la nuit du mardi 2 novembre. Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie Hôtel de Ville et la voirie communale, puis par la bretelle d’insertion de l’échangeur de " La Montagne " pour rejoindre la RN1 en direction de Saint Denis.

RN2 - Ste Rose - Travaux de réalisation d'un tourne à gauche

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Rivière de l'Est, travaux de réalisation d'un tourne à gauche jusqu'au vendredi 5 novembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de requalification aménagement

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur de Bonne Esperance, travaux de requalification de la route jusqu'au vendredi 5 novembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2002 - Ste Suzanne - Préparation de mise à la côte de regards

Sur la RN2002 à Ste Suzanne secteur Bocage, travaux de préparation de mise à la côte de regards les nuits jusqu'au vendredi 5 novembre inclus. Alternat de 20h30 à 5h.

RN2002 - St André - Travaux d'enfouissement de réseaux

Sur la RN2002 à St André Avenue Mascareignes, travaux d'enfouissement de réseaux jusqu'au vendredi 5 novembre de 8h30 à 15h30. Alternat de nuit de 20h30 à 5h.

RD46 - Ste Suzanne/Route de Ste Vivienne - Travaux d'aménagement du carrefour de Deux-Rives

Sur la RD46 à Ste Suzanne/Route de Ste Vivienne entre la Pharmacie et le Pont de la Grande Rivière St Jean, travaux d'aménagement du carrefour de Deux-Rives jusqu'au mercredi 10 novembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD6 - St Paul/Route de Plateau Caillou - Travaux de rehausse de parapets

Sur la RD6 à St Paul/Route de Plateau Caillou, travaux de rehausse de parapets jusqu'au mardi 17 novembre. Alternat de 7h à 16h et vitesse limitée à 30km/h.

Chantiers à venir :

RN1 - Route du Littoral - Travaux de purges

Sur la RN1 Route du Littoral, travaux de purges et d’entretien ce dimanche 31 octobre de 6h à 9h30. Déviation par la RD41 route de la Montagne. Puis, la réouverture se fera en mode basculé sur les voies côté mer jusqu’aux alentours de 14h pour permettre la suite de ces travaux.

RN1 - Route du Littoral - Travaux de nettoyage

Sur la RN1 route du Littoral, travaux de nettoyage dans le canal bichique la nuit du dimanche 31 octobre, de 3h à 6h du matin. Déplacement de la chaine de blocs, circulation dans voies réduites dans le sens N/O. Prudence!

RN1 - Le Port – Travaux de rabotage des enrobés

Sur la RN1 au Port au niveau de l'échangeur Sacré Coeur, travaux de rabotage des enrobés sur le giratoire les nuits du mercredi 3 au vendredi 5 novembre, des restrictions de circulation à prévoir de 20h30 à 5h comme suit:

- fermeture des deux bretelles de sortie de l'échangeur avec déviation sens N/O par le shunt menant à la RN7, jusqu'à la RN1E en direction de la rivière des Galets et dans le sens O/N par par la RN1 échangeur de Ste Thérèse puis par la RN 1001

- circulation interdite sur la RN7 dans le sens le Port / La Rivière des Galets, avec déviation RN1 jusqu’à l’échangeur de Cambaie puis par la RN 1001

- circulation interdite sur la RN1E dans le sens La Rivière des Galets / Le Port à hauteur du giratoire du Chemin des Anglais avec déviation par la RN1E puis par la RN 1001 au Port.

RN2 - Ste Suzanne – Travaux de réfection de corniche

Sur la RN 2 à Ste Suzanne au niveau de l'échangeur de Bel Air, travaux de réfection de corniche OA passage supérieur de Bagatelle RD 51 les nuits du mercredi 3 au vendredi 5 novembre. Circulation interdite dans le sens E/N de 20h à 5h. Déviation est mise en place par l’échangeur de Bel Air Sainte Suzanne, puis la RD51 direction Ste Suzanne, puis la RN2002 direction Saint Denis reprendre la RN2 en sens E/N.



RD3 - St Louis/Rte Hubert Delisle - Travaux de sécurisation

Sur la RD3 Rte Hubert Delisle à St Louis, travaux de sécurisation et de confortement des ouvrages de protection de falaises. Circulation alternée avec des micros coupures n'excédant pas 10 minutes de 08h à 16h du mardi 2 novembre au vendredi 3 décembre.

RD3 St Louis – Construction de parapets et protection de la falaise

Sur la RD 3 à St Louis Route Hubert Delisle, travaux de construction de parapets et protection falaise. Circulation interdite jusqu'au 30/10/21 à 16h00, puis elle est alternée jusqu'à nouvel ordre.

Evènements (hors chantiers) :

RN1A - St Paul/Trois Bassin/St Leu - Manifestation sportive "Triathlon/Duathlon le Mur"

La manifestation sportive intitulé "Triathlon/Duathlon le Mur" se déroulera le dimanche 31 octobre sur les communes de St Paul Trois Bassin et St Leu, de 8h à 11h. La course de vélo empruntera notamment la portion comprise entre le giratoire de Trou d'eau et le giratoire Nord de St Leu, mais également l’intersection RN1A/RD9. Il vous est demandé d’être prudent à l’approche des participants et des signaleurs.

RD41 - Le Port/La Possession/St Denis - Grand Prix Gabriel CHEFIARE

La manifestation sportive intitulée Grand Prix Gabriel CHEFIARE se déroulera le dimanche 31 octobre de 11h à 16h sur les communes du Port, la Possession et St Denis. Le départ sera donné vers la ZI 2 du Port, pour une arrivée secteur Piscine de la Montagne. Il vous est demandé d'être prudent à l'approche des participants notamment sur la RD41 Route de la Montagne.