Publié il y a 22 minutes / Actualisé le Vendredi 29 Octobre à 15H12

Pour ce dimanche 31 octobre 2021, au petit matin, Matante Rosina voit du soleil partout sauf vers Sainte-Rose. Au fil des heures, les nuages s'invitent dans les hauts et dans l'est et pourraient apporter quelques averses. Ailleurs les éclaircies font de la résistance. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour ce dimanche 31 octobre 2021, au petit matin, Matante Rosina voit du soleil partout sauf vers Sainte-Rose. Au fil des heures, les nuages s'invitent dans les hauts et dans l'est et pourraient apporter quelques averses. Ailleurs les éclaircies font de la résistance. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)