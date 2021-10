La ville de Saint-Benoît lance un appel à candidatures à destination des forains, créateurs, artisans, producteurs locaux, camions bar, et food truck dans le cadre de l'organisation du Marché des produits du terroir, spécial Noël, qui aura lieu sur la période du vendredi 17 au lundi 20 décembre 2021 de 9h à 22h. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les intéressés doivent transmettre leur dossier au Service Stratégie Économique et Touristique de ville :

- Par courrier : 21 bis rue Georges Pompidou – BP 61 97470 Saint-Benoît

- Par mail : [email protected]

Date limite de dépôts des dossiers : le vendredi 12 novembre 2021 à 12h00

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

Un courrier de demande d'occupation contractuelle dans un emplacement pour un commerce ambulant (Annexe 1),

Un justificatif ou une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat à satisfait à ses obligations fiscales et sociales (Annexe 2),

Une fiche de présentation des prestations : les moyens humains, produits commercialisés et grille tarifaire des produits vendus (Annexe 3),

Un extrait de l’inscription au RCS (K ou K’bis) délivré par les services du greffe du tribunal de commerce datant de moins de 6 mois ou de la carte professionnelle ou un relevé de la Mutuelle Sociale Agricole.

Une attestation d’assurance à responsabilité civile et professionnelle en cours de validité - Une attestation en formation hygiène et alimentaire délivré par les organismes agréés concernant les activités de vente alimentaire. - Une pièce d’identité en cours de validité. Pour les camions bar et food-truck :

Une attestation/rapport de vérification par un bureau de contrôle agrée des installations de truck et respect des normes de sécurité afférentes en cours (électricité, gaz, sécurité incendie...)

Plus d’informations au 0262508842.