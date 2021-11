BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 1er novembre 2021 :



Hommage aux morts

Ce lundi 1er novembre 2021, c'est la Toussaint. Date majeure du calendrier chrétien, elle est l'occasion de rendre hommage aux morts. En effet, de très nombreux Réunionnais profitent de ce jour férié pour se rendre dans les cimetières et honorer leurs défunts qui, anonymes ou personnalités connues, ont, chacun à leur manière, contribué à bâtir La Réunion d'hier et d'aujourd'hui.

[VIDEO] Attaque dans un train à Tokyo: 17 blessés, un suspect arrêté

Un homme a été arrêté après avoir attaqué dimanche des passagers dans un train à Tokyo avec un couteau et avoir déclenché un incendie à bord, ont annoncé des médias locaux faisant état de 17 blessés, dont un grave.

Superstitions : oté bana i fé pa sa moi d'novamb !

Le 1er novembre marque la fête de tous les Saints et le 2 novembre celle des Défunts. En cette période les Réunionnais ne manquent jamais de rendre hommage à leur disparus faisant souvent des dizaines de kilomètres pour aller fleurir une tombe et dire une prière. Mais le mois de novembre est aussi le mois de toutes les superstitions. On ne doit pas sortir la nuit car toutes les âmes perdues animée de funeste projets n'attendent qu'une occasion pour vous sauter dessus. Pour le cas où vous devriez rentrer absolument chez vous, prenez soin de le faire à reculons afin de vous assurer qu'aucun visiteur venu de l'au-delà ne vous suit. Si l'envie de convoler en justes noces avec l'amour de votre vie, ne le faites surtout pas ce mois-ci, l'union serait source de bien des complications. Quant aux accidents de tous genres ils seraient légion à chaque mois de novembre. Juste pour vous rafraîchir la mémoire nous vous avons concocté un petit florilège de toutes ces superstitions. Faut-il y croire, faut-il ne pas y croire ? On se gardera bien de vous conseiller mais sachez que nous ne sommes pas superstitieux, il paraît que ça porte malheur 😨😱

Pleine d'espoir, la Thaïlande accueille ses premiers touristes sans quarantaine

Des dizaines de milliers de voyageurs étaient attendus lundi à Bangkok et sur l'île de Phuket, un espoir de renaissance pour l'industrie touristique thaïlandaise exsangue après un an et demi de verrouillage.

Aux Orcades, le régime aux algues des moutons fait saliver les climatologues

A North Ronaldsay, minuscule île au large de l'Ecosse, les milliers de moutons ne se nourrissent que d'algues pendant l'hiver. Un régime unique qui d'après les climatologues réduit leurs émissions de méthane et pourrait aider à limiter la pollution de l'élevage.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Matante Rosina n'a pas eu le temps ce lundi 1er novembre de regarder ce que le temps prévoit. Elle suppose que la grisaille s'empare de notre île. Dites-lui si elle a raison ou pas.