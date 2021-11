Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Poste de La Réunion a créé sept postes de facteurs-guichetiers afin de "proposer à ses clients des offres de services enrichies, sur une plage horaire étendue et basées sur la complémentarité entre les activités d'un bureau de poste et la tournée du facteur". Le facteur-guichetier assure la distribution des colis et courriers lors de sa tournée et accueille et conseille les clients au sein du bureau de poste de la commune (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

