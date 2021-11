Publié il y a 20 minutes / Actualisé le Dimanche 31 Octobre à 10H34

Captivée par l'histoire de son île, avide de rencontres et à l'affût de savoirs nouveaux qui nourrissent sa curiosité, Céline Ramsamy-Giancone est un véritable électron libre. En 2012, cette historienne réunionnaise intègre avec fracas l'univers de la recherche avec une thèse sur le sujet très controversé et propice aux polémiques du catholicisme et de l'indouisme, parmi les communautés indiennes de La Réunion. Elle ne cesse dès lors d'étudier les mutations de sa société au fil des siècles. A l'occasion de la semaine créole qui suit son cours au sein des établissements scolaires de l'île, la docteure en Histoire moderne et professeure de Lettres a tenu à participer à la valorisation du patrimoine culturelle réunionnais. Depuis ce lundi 24 octobre, elle implique ses élèves du secondaire dans divers projets liés à la langue créole. L'historienne s'est également investit auprès du musée Stella Matutina de Sain-Leu pour mettre à l'honneur un patrimoine vivant : celui de la canne à sucre (Photo DR)

