La Fondation Abbé Pierre présente une exposition photographique sur le thème du mal-logement. Cette exposition, ouverte au public du jeudi 4 au mardi 16 novembre 2021, est l'occasion de découvrir les séries photographiques de trois artistes qui ont porté leur regard sur le mal- logement et montrent une autre réalité de l'Océan indien. Nous publions ici le communiqué de la Fondation Abbé Pierre. (Photo d'illustration)

" Les oubliés de l'Habitat Indigne " constituent une série de photographies de Morgan Fache, afin de mettre en lumière les personnes qui (sur-)vivent dans de mauvaises conditions d'habitat. Ce travail permet d'appuyer les préconisations formulées en juin dernier par la Fondation Abbé Pierre afin de piloter un plan " 0 habitat indigne à La Réunion en 10 ans ! " ;



Rijasolo, exposera " Un logement digne pour toutes et tous à Madagascar ", projet réalisé à Antananarivo. En réelle immersion au sein des quartiers précaires, ces portraits de famille nous amènent à nous questionner sur la notion de " logement digne ".



Enfin, le travail réalisé par Éric Lafargue lors des élections municipales de 2020 sera de nouveau exposé. À travers son projet photo intitulé " Moi si j'étais Maire...", il propose une série de 23 portraits de citoyens, portant l'écharpe républicaine et se projetant dans la fonction d'élu. Une démarche qui interpelle sur la question essentielle du mal-logement et invite à la mobilisation citoyenne.



Galerie Australe - 15 rue Mgr de Beaumont à Saint-Denis

Exposition ouverte du jeudi 4 novembre au mardi 16 novembre 2021, de 10h30 à 18h