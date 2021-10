Ce lundi 1er novembre 2021, c'est la Toussaint. Date majeure du calendrier chrétien, elle est l'occasion de rendre hommage aux morts. En effet, de très nombreux Réunionnais profitent de ce jour férié pour se rendre dans les cimetières et honorer leurs défunts qui, anonymes ou personnalités connues, ont, chacun à leur manière, contribué à bâtir La Réunion d'hier et d'aujourd'hui. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Le 1er novembre : une tradition chère aux Réunionnais -

Si le 1er novembre correspond, dans la croyance chrétienne, à la fête de tous les Saints, elle est à La Réunion une journée d’hommage à tous les morts. En effet, même si la journée des Défunts est officiellement fixée dans le calendrier chrétien au 2 novembre, l’afflux dans les cimetières commence dès le 1er novembre. La principale raison, c’est que ce jour étant férié, beaucoup de Réunionnais profitent de cette occasion pour se rendre dans les cimetières pour marquer leur respect à ceux qu’ils aiment et qui ont malheureusement disparu.

Ainsi, même si les cimetières demeurent très fréquentés le 2 novembre, c’est principalement ce lundi que les Réunionnais seront les plus nombreux. De fait, cette journée est souvent considérée comme l’une des journées (hors semaine) où la circulation est la plus importante, certaines familles n’hésitant pas à faire la tournée des cimetières voire même à se déplacer à l’autre bout de l’île pour rendre hommage à un proche disparu.

- Tout est prêt pour le Jour-J -

Dans les cimetières, les préparatifs ont commencé depuis plusieurs semaines déjà. En effet, les services communaux sont à pied d’œuvre pour nettoyer les allées et entretenir les tombes. Par ailleurs, comme chaque année, du sable sera mis à disposition des visiteurs afin de limiter l’usage de l’eau, un dispositif habituel mis en place afin de lutter contre la prolifération de la dengue.

Du côté des fleuristes, on se prépare également à l’afflux puisque les Réunionnais sont habitués à déposer des fleurs sur la tombe de leurs défunts.

Enfin, Covid-19 oblige, même si les règles sanitaires sont assouplies, la préfecture appelle à la prudence, notamment lors des cérémonies religieuses ou des rassemblements en famille durant ce week-end. https://www.ipreunion.com/coronavirus/reportage/2021/10/28/la-situation-sanitaire-se-degrade-la-prefecture-appelle-a-la-vigilance-durant-le-week-end-de-la-toussaint,142635.html

- Hommage aux "morts pour la France" -

Comme chaque année, le cimetière des Volontaires, à Saint-Denis, sera le théâtre d’un hommage aux " morts pour la France ". Outre les autorités civiles et militaires, et les porte-drapeaux, les familles des soldats réunionnais morts en opération extérieure seront présentes. L’occasion de témoigner le respect qu’ils méritent à ces héros, et de rappeler les sacrifices consentis pour préserver la paix, et notre Humanité.

www.ipreunion.com / [email protected]