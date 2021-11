Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

C'est un cliché impressionnant qui a été publié le 24 octobre dernier sur Instagram : Marie Diomat, éducatrice sportive de 20 ans, s'est photographiée suspendue aux filets de sécurité de la Route du littoral. La vue est impressionnante et donne le vertige. "Risqué? C'est sur mais c'est là que je me sens vivante" écrit la jeune femme. Le cliché fait en tout cas sensation, avec près de 1.800 "likes". Bien évidemment, on ne vous conseille pas de reproduire le geste, bien que le résultat soit à couper le souffle (Photo Instagram/Marie.Diomat)

C'est un cliché impressionnant qui a été publié le 24 octobre dernier sur Instagram : Marie Diomat, éducatrice sportive de 20 ans, s'est photographiée suspendue aux filets de sécurité de la Route du littoral. La vue est impressionnante et donne le vertige. "Risqué? C'est sur mais c'est là que je me sens vivante" écrit la jeune femme. Le cliché fait en tout cas sensation, avec près de 1.800 "likes". Bien évidemment, on ne vous conseille pas de reproduire le geste, bien que le résultat soit à couper le souffle (Photo Instagram/Marie.Diomat)