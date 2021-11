BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 2 novembre 2021 :



- Boom des trottinettes électriques sur l'île

- Saint-Pierre : un poteau EDF et menace la sécurité d'un habitant

- Covid-19 : le cap des 5 millions de morts dans le monde franchi

- Forces de l'ordre : 309 infractions relevées sur les routes ce week-end

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil ou pluie chez vous ?

Boom des trottinettes électriques sur l'île

Elles révolutionnent le paysage urbain depuis maintenant plusieurs années. Les trottinettes électriques ont envahi les rues des grandes et moyennes villes, qu'il s'agisse d'un moyen de locomotion personnel ou d'un usage en libre-service. A La Réunion aussi, impossible de passer à côté du phénomène. Les revendeurs sont de plus en plus nombreux et constatent une nette augmentation des ventes depuis le début de l'année.

Saint-Pierre : un poteau EDF et menace la sécurité d'un habitant

L'image est impressionnante : à Saint-Pierre, à la Ravine des Cabris plus précisément, un poteau EDF a littéralement envahi par des végétaux. Une situation dangereuse aux yeux d'un habitant de la rue où se trouve le poteau, qui doit passer en-dessous tous les jours pour pouvoir entrer et sortir de chez lui. Depuis cinq ans, il essaye donc de mobiliser EDF pour résoudre la situation, sans succès jusqu'à présent

Covid-19 : le cap des 5 millions de morts dans le monde franchi

La pandémie de Covid-19 a causé la mort de plus de cinq millions de personnes dans le monde depuis que l'OMS a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019 en Chine, selon un comptage réalisé par l'AFP lundi à partir de bilans officiels.

Forces de l'ordre : 309 infractions relevées sur les routes ce week-end

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 29 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 29 octobre au 1er novembre 2021 permettant de relever 153 infractions. Du côté de la gendarmerie, 156 infractions ont été relevées, 25 permis ont été retirés. Nous publions le communiqué ci-dessous

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil ou pluie chez vous ?

Avec le jour férié d'hier, Matante Rosina se croit encore en week-end et elle a complètement oublié de regarder dans le fond de sa marmite à riz pour voir le temps qu'il fait ce mardi 2 novembre 2021. Vous lui dites ?