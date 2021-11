Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

La Route du Littoral sera totalement fermée à la circulation ce dimanche 7 novembre pour permettre la suite des travaux de purges et d'entretien. Des modifications ont été apportées concernant les horaires de fermeture : la route sera fermée de 7h à 12h30, et non de 6h à 11h30 comme initialement prévu. Une déviation sera mise en place par la RD41 route de la Montagne.

