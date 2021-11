L'image est impressionnante : à Saint-Pierre, à la Ravine des Cabris plus précisément, un poteau EDF a littéralement envahi par des végétaux. Une situation dangereuse aux yeux d'un habitant de la rue où se trouve le poteau. Il dit devoir passer en-dessous tous les jours pour pouvoir entrer et sortir de chez lui. Depuis cinq ans, il essaye donc de mobiliser EDF pour résoudre la situation. Sans succès jusqu'à présent (Photo DR)

"Depuis 2016, j'essaie de prévenir EDF de la situation. J'envoie des mails et j'appelle plusieurs fois par semaine depuis début 2021, car c'est hors de contrôle aujourd'hui" confie-t-il. En effet, les lianes ont atteint les lignes de tension, et des feuilles reposent désormais dessus. Le poteau s'est littéralement transformé en arbre.

"A l'approche de la saison cyclonique, je ne suis vraiment pas rassuré ! Il y a un vrai problème de sécurité, et c'est l'électricité de tout le quartier qui risque de sauter si on ne fait rien" assure cet habitant de la Ravine des Cabris. Malgré les – très – nombreuses relances, qu'Imaz Press a pu consulter, aucune action concrète n'a été faite.



"Un élagueur d'EDF m'a appelé ce vendredi pour me dire que cette situation était inacceptable, et qu'ils faisaient le nécessaire pour intervenir le plus rapidement possible…Sauf que ce n'est pas la première fois qu'on m'appelle pour me dire ça" souffle-t-il.



Un recours contentieux est ouvert auprès d'EDF, et l'habitant ne compte pas lâcher l'affaire. "J'ai peur qu'un drame survienne, ce n'est pas possible de laisser dans cet état, c'est irresponsable" s'indigne-t-il.



Contactée, EDF n'a pas encore répondu à nos sollicitations.



as/www.ipreunion.com / [email protected]