En novembre, le Pôle Régional des Musiques Actuelles (PRMA) sensibilise aux risques sonores, en tant que Relais régional d'AGI-SON, association de prévention et porteuse de la 12ème édition du Mois de la Gestion Sonore dans toute la France. Ces actions sont menées en partenariat avec le Kabardock, le Kerveguen et la Cité des Arts. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les salles de spectacle ré-ouvrent enfin, les concerts reprennent et la vie de tout un secteur prépare sa renaissance. Pour tous les passionnés, voici l’occasion de se dégourdir les oreilles mais aussi d’intégrer quelques habitudes d’écoute pour prévenir les risques, notamment de surdité précoce. Pour les professionnels, c’est l’occasion de monter en compétences en matière de gestion du son et mieux prévenir les risques auditifs.



6 solutions pour se protéger son audition

- Faites des pauses en vous isolant du son

- Eloignez-vous des enceintes

- Dès la sensation d’un son agressif, pensez au bouchons et retirez-les au calme

- Equipez-vous selon vos pratiques et vos besoins : bouchons en mousse, réutilisables ou sur-mesure

- Parents avec enfants, triplez les précautions : casque, pauses et éloignement des enceintes

- Femmes enceintes, évitez l’exposition à des niveaux sonores élevés



Les signes d’une écoute à risques

- Sifflements ou bourdonnements = acouphènes

- Forte douleur au moindre son = hyperacousie

- difficultés à suivre une conversation = surdité

Au moindre symptôme persistant au-delà de 24h, rendez-vous aux urgences ORL.

- Les rendez-vous de sensibilisation aux risques auditifs -

Organiser sa prévention des risques auditifs

• 5 novembre 13h00 à 15h en webinaire au Kabardock ou par ce lien.

Depuis le 1er octobre 2018, l’information sur les risques auditifs est devenue obligatoire dans tout lieu diffusant des sons amplifiés. Comment vous mettre en conformité et grâce à quels outils ? Le PRMA et le Kabardock accompagnent le secteur du spectacle vivant dans sa relance en partenariat avec le Mois de la Gestion Sonore AGI SON. Inscription sur ce lien

• Atelier de sensibilisation : Les risques auditifs dans les musiques actuelles

Que l’on soit mélomane ou musiciens confirmés, nous sommes concernés par les risques auditifs. Invitée par le PRMA, Sandrine Ébrard, formatrice certifiée en prévention des risques auditifs proposera une séquence de sensibilisation : Quels dangers sont encourus par négligence ou manque d’information ? Quelles sont les conséquences pour notre santé ? Quelles sont les pratiques à adopter pour s’en prémunir ?

- 22 novembre de 10h à 12h au Kabardock (Le Port)

- 23 novembre de 10h à 12h au Kerveguen (Saint-Pierre)

- 3 décembre, à la Cité des Arts (Saint-Denis) durant le festival BIG UP 974 (horaires à retrouver sur la page Facebook du PRMA)

Sessions de moulages de protecteurs auditifs

- 22 novembre à partir de 13H30 à 17h au Kabardock (Le Port)

- 23 novembre de 13h30 à 17h au Kerveguen (Saint-Pierre)

Profitez de tarifs préférentiels sur des protecteurs auditifs sur-mesure lors de ces sessions de réalisation d'empreintes groupées. En partenariat avec Agi-son et ses relais régionaux

Les places étant limitées, l’accès se fera uniquement sur inscription directement auprès du lieu dans lequel se déroule le ou les événement.s qui vous intéresse :

• Kerveguen : [email protected]

• Kabardock : [email protected]