Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Rémy Tezier et son équipe remportent le Grand prix du Festival International du Film de Ménigoute, emblématique du reportage animalier, relate Globice. "Une reconnaissance mérité pour le territoire d'exception qu'est La Réunion et tous ses acteurs qui agissent pour en préserver le patrimoine naturel." L'équipe gagne ce trophée avec le film "Quand baleines et tortues nous montrent le chemin". Le prix de 3.000 euros est offert par le Département des Deux-Sèvres. Un trophée " Le Lirou d'or " est offert par Le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres (GODS). (Photo : Rémy Tézier)

