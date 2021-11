BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 3 novembre 2021 :



- Remise en place des restrictions sanitaires : le préfet se décidera (peut-être) ce mercredi

- Les travaux de dragage du port de Saint-Gilles ont commencé

- Facebook va mettre fin à la reconnaissance faciale sur sa plateforme

- Saint-Paul : la 3ème édition d'Intermèdes Nature est pour bientôt

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps grisâtre

Remise en place des restrictions sanitaires : le préfet se décidera (peut-être) ce mercredi

Contrairement à d'habitude, la préfecture n'a pas communiqué les chiffres hebdomadaires du Covid-19 ce mardi 2 novembre 2021. Les autorités ont indiqué, interrogées par Imaz Press, "que les données consolidées seront communiquées à partir de ce mardi". D'après les chiffres de Santé Publique France, la situation sanitaire s'est une nouvelle fois légèrement dégradée à La Réunion, le taux d'incidence passant à 58,6 pour 100.000 habitants, soit au-dessus du seuil d'alerte. Le préfet Jacques Billant a déjà averti qu'un nouveau durcissement des restrictions sanitaires n'étaient pas à exclure, il est donc attendu sur le sujet dans la journée

Les travaux de dragage du port de Saint-Gilles ont commencé

Ce mardi matin 2 novembre 2021, le TCO a procédé au lancement des travaux de dragage sur le port de Saint-Gilles les Bains. Cette opération qui se déroulera jusqu'au 30 novembre répond à un double enjeu : la mise en sécurité du port et la garantie des conditions de navigation dans le port et la lutte contre le phénomène d'érosion des plages. Les travaux consistent à retirer le surplus de sable de la plage et du port et de le déposer sur la petite plage érodée au nord des Roches Noires. Le coût prévisionnel de cette opération s'élève à environ 185 000 euros (

Facebook va mettre fin à la reconnaissance faciale sur sa plateforme

Facebook, qui traverse une de ses pires crises de réputation, a décidé de se passer de la reconnaissance faciale, une technologie qui permet, depuis 2010, d'identifier les personnes présentes sur des photos ou des vidéos postées sur le réseau social.

Saint-Paul : la 3ème édition d'Intermèdes Nature est pour bientôt

Pour la troisième édition de l'Intermèdes Nature, la Réserve Naturelle Nationale de l'Etang Saint-Paul, Lespas culturel Leconte de Lisle et l'association Au bout du Rêve s'associent pour vous proposer un moment de célébration de la biodiversité du 9 au 13 novembre 2021

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps grisâtre

Pour ce mercredi 3 novembre 2021, Matante Rosina prévoit grand soleil du côté de l'ouest et de la pluie dans l'est pour le matin. Dans l'après-midi, les nuages débordent un peu partout sur l'île et amènent parfois quelques gouttes. L'ouest n'est pas épargné par de petites averses.