Avec la réouverture des frontières américaines le 8 novembre 2021, Air France assurera jusqu'à 122 vols par semaine vers 11 destinations aux Etats-Unis, durant les prochains mois. Les voyageurs internationaux vaccinés - dont les citoyens européens - pourront à nouveau se rendre aux Etats-Unis. L'annonce de la levée des restrictions de voyage en place depuis plus de 18 mois a donné lieu, chez Air France, à une augmentation significative des réservations, particulièrement sur les lignes vers New York, Miami et Los Angeles, pour des voyages en novembre et lors des fêtes de fin d'année. Nous publions ici le communiqué d'Air France. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Afin d’accompagner la reprise du trafic transatlantique, Air France augmentera graduellement ses capacités au cours de la saison hiver. D’ici à la fin mars 2022, la compagnie prévoit de revenir à une offre correspondant à environ 90% de celle de 2019, contre 50% à l’été 2021.

Ceci passera notamment par l’ajout de fréquences sur certaines destinations, comme New York (passage de 3 à 5 vols par jour), Miami (passage de 7 à 12 vols par semaine) ou Los Angeles (passage de 12 à 17 vols par semaine). Sur cette période, Air France rouvrira également la liaison Paris-Charles de Gaulle – Seattle, suspendue depuis le début du COVID (3 vols par semaine à compter du 6 décembre), elle reprendra son itinéraire habituel pour la liaison Paris-Papeete, via Los Angeles (3 vols par semaine entre Los Angeles et Papeete à compter du 11 novembre 2021), et elle inaugurera une nouvelle liaison entre Pointe-à-Pitre et New York JFK (2 vols par semaine à compter du 24 novembre 2021).

Cet hiver, Air France desservira 11 destinations aux Etats-Unis : New York JFK – première escale internationale de la compagnie, Boston, Washington DC, Détroit, Atlanta, Chicago, Miami, Houston, Seattle, San Francisco, Los Angeles, avec jusqu’à 122 vols par semaine.

- Programme de vols de/vers les Etats-Unis – saison hiver 2021 -

De/vers Paris-Charles de Gaulle :

- Atlanta : 14 vols par semaine en Airbus A350-900

- Boston : 7 vols par semaine en Airbus A350-900

- Chicago : 5 vols par semaine en Boeing 777-300

- Détroit : 5 vols par semaine en Boeing 787-9

- Washington DC : 7 vols par semaine en Boeing 777-300

- Houston : 5 vols par semaine en Boeing 777-300

- New York JFK : 35 vols par semaine en Boeing 777 et Boeing 787-9

- Los Angeles : 17 vols par semaine en Boeing 777-200 et -300

- Miami : 12 vols par semaine en Boeing 777 et Airbus A350-900

- Seattle : 3 vols par semaine en Airbus A350-900 à compter du 6 décembre 2021

- San Francisco : 7 vols par semaine en Boeing 777-300

De/vers Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) :

- New York JFK : 2 vols par semaine en Airbus A320 à compter du 24 novembre 2021

De/vers Papeete (Polynésie française)

- Los Angeles : 3 vols par semaine en Boeing 777-200 à compter du 11 novembre 2021

Les jours d’opération, horaires et tarifs sont consultables sur airfrance.fr. Ce programme de vols est susceptible d’évoluer en fonction des restrictions de voyage. Avant tout déplacement, Air France invite ses clients à vérifier les conditions d'entrée et les documents requis à l'arrivée à destination. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site airfrance.traveldoc.aero.

- Des billets 100% modifiables et remboursables jusqu’au 31 mars 2022 -

Air France rappelle que dans le cadre de sa politique commerciale, la compagnie propose actuellement des billets 100% modifiables pour des voyages jusqu’au 31 mars 2022. Les clients peuvent ainsi modifier leur réservation sans frais, ou obtenir un avoir remboursable2 s’ils ne souhaitent plus voyager.

- L’engagement sanitaire d’Air France -

La santé et le bien-être des clients et des personnels d’Air France sont au cœur des préoccupations de la compagnie. Air France s’engage à garantir à ses clients les meilleures conditions de sécurité sanitaire tout au long de leur voyage, dès leur arrivée à l’aéroport. À bord et pendant toute la durée du voyage, le port du masque chirurgical est obligatoire.

En cabine, l'air est renouvelé toutes les 3 minutes. Le système de recyclage d’air des avions d'Air France est équipé de filtres HEPA -High Efficiency Particulate Air- identiques à ceux utilisés dans les blocs opératoires. Enfin, Air France a renforcé le nettoyage de ses avions avec notamment, avant chaque vol, la désinfection de toutes les surfaces en contact avec les clients tels que les accoudoirs, tablettes et écrans.

1 Modification : possibilité de modifier la date et/ou la destination de votre billet quelles que soient les conditions tarifaires de votre billet jusqu’au jour du départ du 1er vol. Si le prix du nouveau billet est plus élevé, la différence tarifaire restera à la charge du client.

2 Remboursement : possibilité de demander le remboursement du billet jusqu’au jour du départ du 1er vol. Si les conditions tarifaires de votre billet n’autorisaient pas un remboursement, un avoir valable un an sera délivré, dont le remboursement pourra être demandé à tout moment.