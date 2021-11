BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 4 novembre 2021 :



Covid-19 : retour du masque après un court répit

Le répit n'aura été que de courte durée : à partir du samedi 6 novembre 2021, le masque sera de nouveau obligatoire dans l'espace public. Il devra également être porté dans tous les établissements recevant du public en intérieur comme en extérieur, y compris pour les ERP soumis au pass sanitaire. Les écoles du primaire devront eux aussi remettre leur masque, en intérieur comme en extérieur, à partir de lundi

Saint-Benoît : heurts entre des jeunes et les gendarmes

Grosse tension ce mercredi soir 3 novembre 2021 à Saint-Benoît. A la suite d'une bagarre qui avait lieu précédemment, plusieurs dizaines de jeunes se sont rendus dans la cité Labourdonnais. Ils auraient alors jeté des galets sur au moins un immeuble. Les gendarmes ont été alertés. Ils ont été caillassés dès leur arrivée sur les lieux. Les heurts entre les jeunes et les forces de l'ordre se sont poursuivis jusqu'en milieu de nuit. Dans un communiqué et dans uune vidéo diffusée dans la soirée sur les réseaux sociaux, le maire de Saint-Benoit, Patrice Selly, a condamné les violences, demandé l'aide des autorités et pointé la responsabilité "des parents de ces jeunes, souvent mineurs et livrés à eux-mêmes".

Affaire Brigitte Bardot : le tribunal rend sa décision ce jeudi

La star des sixties Brigitte Bardot va savoir ce jeudi 4 novembre 2021 si elle est jugée coupable ou non d'injures raciales publiques. Le 7 octobre dernier, le parquet a requis 25.000 euros d'amende à son encontre et 5.000 euros contre son attaché de presse, Bruno Jacquelin, jugé pour complicité. Dans une lettre adressée au préfet en mars 2019 et envoyée à plusieurs médias, Brigitte Bardot s'était insurgée contre la détresse animale à La Réunion et avait qualifié les Réunionnais "d'autochtones qui ont gardé leurs gènes de sauvages", de "population dégénérée" aux "réminiscences de cannibalisme" vivant dans "l'île du diable".

Le Dipavali débute ce jeudi

La traditionnelle fête du Dipavali débute ce jeudi 4 novembre et continuera jusqu'à ce dimanche. Cette édition 2021 est une nouvelle fois marquée par la crise sanitaire : à Saint-André, le traditionnel défilé est une nouvelle fois annulé, mais le village sera lui bien ouvert au stade Sarda Garriga

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil sur les plus hauts sommets

Pour Matante Rosina, ce jeudi 4 novembre 2021 est marqué par quelques averses du côté de l'est dès les premières lueurs du jour. Au fil des heures, nuages et pluies débordent sur la majeure partie de l'île sauf au niveau des plus hauts sommets où le soleil prédomine.