Pour lutter contre la vie chère, un baromètre a été mis en place pour suivre le prix d'une soixantaine de produits de grande consommation, géré par l'institut de sondage et d'analyse statistique Sagis. Selon leur premier rapport présenté le 29 octobre 2021, les prix seraient stables à La Réunion. Dans le secteur de la grande distribution, sur 49 produits suivis entre le 13 octobre et le 31 octobre 2021, le prix est stable pour plus de la moitié d'entre eux (26 produits), en hausse pour 12 d'entre eux et en baisse pour 11 d'entre eux. Quatre produits subissent une hausse de plus de 1% : les petites tomates sous serre, les pommes de terre, les carottes et le poulet. A l'inverse, trois produits baissent de plus de 1% : l'ananas local, les mandarines import et le beurre doux. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

