Publié il y a 50 minutes / Actualisé le Mardi 02 Novembre à 14H59

Pour Matante Rosina, ce jeudi 4 novembre 2021 est marqué par quelques averses du côté de l'est dès les premières lueurs du jour. Au fil des heures, nuages et pluies débordent sur la majeure partie de l'île sauf au niveau des plus hauts sommets où le soleil prédomine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour Matante Rosina, ce jeudi 4 novembre 2021 est marqué par quelques averses du côté de l'est dès les premières lueurs du jour. Au fil des heures, nuages et pluies débordent sur la majeure partie de l'île sauf au niveau des plus hauts sommets où le soleil prédomine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)