BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 5 novembre 2021 :



- L'ecstasy en plein essor à La Réunion

- TCO : un lot du marché des transports scolaires résilié après des défaillances

- Ce document ne prouve pas que le vaccin a fait plus de morts que le Covid-19 à Taïwan

- Le Port : opération vid fon d'kour à la Rivière des Galets

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel nuageux

L'ecstasy en plein essor à La Réunion

C'est une tendance qui ne fait que se renforcer depuis quatre ans : la consommation d'ecstasy à La Réunion est en augmentation. Recherchée par des publics souvent jeunes, cette drogue fait partie intégrante de certaines soirées sur l'île. De quoi inquiéter les addictologues qui redoutent une banalisation de cette drogue et constatent une utilisation supérieure à la moyenne nationale.

TCO : un lot du marché des transports scolaires résilié après des défaillances

Le TCO annonce ce jeudi 4 novembre 2021 avoir décidé de résilier un lot du marché de leurs transports scolaires suite à "une défaillance du prestataire". Le lot 15, qui concerne les circuits suivants localisés essentiellement sur les communes de Saint-Leu et Trois-Bassins, a été résilié. Un retour à la normale est prévue ce lundi 8 novembre 2021 avec de nouveaux prestataires. Quatre circuits - LE48, LE52, LE26 et TB03 - ne pourront pas être assurés ce vendredi

Ce document ne prouve pas que le vaccin a fait plus de morts que le Covid-19 à Taïwan

A Taïwan, les vaccins contre le Covid-19 ont fait plus de morts que la maladie, ont assuré des publications partagées des milliers de fois depuis la mi-octobre. Mais cette affirmation infondée se base sur une interprétation erronée d'un rapport des autorités sanitaires taïwanaise, qui a recensé les décès signalés après la vaccination mais pas nécessairement à cause d'elle.

Le Port : opération vid fon d'kour à la Rivière des Galets

Afin d'aider les habitants à se débarrasser des déchets encombrants et d'éliminer les gîtes larvaires, une nouvelle opération vid fon d'kour aura lieu ce mardi 9 novembre 2021 à la Rivière des Galets. Les agents de la ville et les différents partenaires seront mobilisés dans les quartiers suivants : ZAC Rivière des Galets, Cité RN4, Petite Pointe et Ravine à Marquet.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel nuageux

Pour ce vendredi 5 novembre 2021, Matante Rosina vous annonce ce matin que les nuages sont toujours présents dans le ciel du côté du nord et du nord-est. Ailleurs, le soleil persiste. Dans l'après-midi, des petites averses apparaissent sur le nord. Dans les Hauts, c'est toujours un temps ensoleillé qui demeure.