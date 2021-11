Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Le calendrier du baccalauréat général, technologique et professionnel pour la session 2022 a été publié le jeudi 30 septembre par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Afin de tenir compte du calendrier scolaire de l'académie de La Réunion où les vacances scolaires après la troisième période de cours sont fixées du 12 au 28 mars 2022, certaines épreuves se dérouleront au cours de la semaine précédant le départ en vacances (pour les deux enseignements de spécialité suivis en terminale) ou dans la semaine suivant le retour en classe (évaluation des compétences expérimentales de physique chimie et de sciences de la vie et de la terre). Pour l'ensemble des autres épreuves, le calendrier national s'appliquera (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

