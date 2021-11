Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Par l'arrêté interministériel publié au journal officiel du jeudi 4 novembre 2021, les communes de Saint-Philippe et de Saint-Joseph ont fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle suite aux débordements de cours d'eau et aux inondations par ruissellement et coulées de boue survenus le 28 août 2021.

