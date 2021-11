Chaque année, les Terres australes et antarctiques françaises s'associent aux acteurs scientifiques de La Réunion pour célébrer la Fête de la science. Pour cette nouvelle édition, les équipes des TAAF vous accueillent ce vendredi 5 et samedi 6 novembre 2021 au sein du village " Plastiques et Océans " à Kélonia. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo TAAF)

Depuis 30 ans, la Fête de la science est l'évènement annuel francophone de la culture scientifique ; elle se déroule en novembre dans les Outre-mer. Chaque année, les TAAF sont présentes dans les "villages des sciences", afin de permettre au public de découvrir sous l'angle scientifique la richesse de la biodiversité des TAAF et les programmes scientifiques déployés au coeur de ce patrimoine naturel, et pour rencontrer les agents qui oeuvrent au quotidien pour la conservation et la restauration de ces écosystèmes uniques de l'océan Indien.

En effet, grâce à l'immensité géographique des TAAF, la France est l'une des rares nations à déployer des programmes de recherche sur 80% de l'hémisphère sud, de la zone tropicale des îles Éparses jusqu'à la zone polaire en terre Adélie, en passant par les zones subantarctique et subtropicale des Terres Australes. Ces territoires sont de véritables laboratoires à ciel ouvert, qui contribuent depuis les années 1950 au développement des sciences du vivant, de la terre et de l'univers.

- Le programme des TAAF pour la 30e édition de la fête de la science -

Stand TAAF à visiter dans le village des sciences de Kélonia

• Diffusion d'un film de réalité virtuelle à 360°, présentation de supports pédagogiques, rencontres avec les équipes TAAF.

- Vendredi 5 novembre de 9h à 17h pour les scolaires

- Samedi 6 novembre de 9h à 17h pour tout public

• Conférence " Les Terres australes et antarctiques françaises "

Cette session permettra au grand public de découvrir les enjeux de la recherche au sein des TAAF, notamment dans les îles Éparses, qui appartiennent à l'un des 36 " points chauds " de la biodiversité mondiale dans le sud-ouest de l'océan Indien, à travers des illustrations de projets scientifiques mis en place dans le cadre de consortiums de recherche.

• Vendredi 5 novembre de 19h à 20h pour tout public sur réservation au 0262 34 81 10



Films/débat avec le public :

• " Les Terres et mers australes françaises, patrimoine mondial de l'Unesco " • " Mayotte et les TAAF s'engagent pour leur biodiversité " . " Exploration des monts sous-marins et pentes externes de Mayotte, des Glorieuses" • "Étude des peuplements ichtyologiques et des communautés récifales à partir d'indicateurs spatiaux et de l'approche fonctionnelle des bancs du Geyser, de la Zélée et de l'Iris " . " Inventaire et suivi des récifs coralliens de Mayotte et des îles Éparses"

Samedi 5 novembre de 18h à 19h sur réservation au 0262 34 81 10

Pour venir au Village des Sciences "Plastiques & Océans'. Kélonia, Pointe des Châteaux, 46 rue du Général de Gaulle à Saint-Leu ; Visite en accès gratuit et libre sur le village ; Obligation du PASS SANITAIRE (fiche d'inscription à l'accueil de Kélonia).