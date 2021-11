Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 1er novembre au vendredi 5 novembre 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 1er novembre - Hommage aux morts

* Mardi 2 novembre - Boom des trottinettes électriques sur l'île

* Mercredi 3 novembre - Remise en place des restrictions sanitaires : le préfet se décidera (peut-être) ce mercredi

* Jeudi 4 novembre - Covid-19 : retour du masque après un court répit

* Vendredi 5 novembre - L'ecstasy en plein essor à La Réunion

Ce lundi 1er novembre 2021, c'est la Toussaint. Date majeure du calendrier chrétien, elle est l'occasion de rendre hommage aux morts. En effet, de très nombreux Réunionnais profitent de ce jour férié pour se rendre dans les cimetières et honorer leurs défunts qui, anonymes ou personnalités connues, ont, chacun à leur manière, contribué à bâtir La Réunion d'hier et d'aujourd'hui.

Elles révolutionnent le paysage urbain depuis maintenant plusieurs années. Les trottinettes électriques ont envahi les rues des grandes et moyennes villes, qu'il s'agisse d'un moyen de locomotion personnel ou d'un usage en libre-service. A La Réunion aussi, impossible de passer à côté du phénomène. Les revendeurs sont de plus en plus nombreux et constatent une nette augmentation des ventes depuis le début de l'année.

Contrairement à d'habitude, la préfecture n'a pas communiqué les chiffres hebdomadaires du Covid-19 ce mardi 2 novembre 2021. Les autorités ont indiqué, interrogées par Imaz Press, "que les données consolidées seront communiquées à partir de ce mardi". D'après les chiffres de Santé Publique France, la situation sanitaire s'est une nouvelle fois légèrement dégradée à La Réunion, le taux d'incidence passant à 58,6 pour 100.000 habitants, soit au-dessus du seuil d'alerte. Le préfet Jacques Billant a déjà averti qu'un nouveau durcissement des restrictions sanitaires n'étaient pas à exclure, il est donc attendu sur le sujet dans la journée

Le répit n'aura été que de courte durée : à partir du samedi 6 novembre 2021, le masque sera de nouveau obligatoire dans l'espace public. Il devra également être porté dans tous les établissements recevant du public en intérieur comme en extérieur, y compris pour les ERP soumis au pass sanitaire. Les écoles du primaire devront eux aussi remettre leur masque, en intérieur comme en extérieur, à partir de lundi

C'est une tendance qui ne fait que se renforcer depuis quatre ans : la consommation d'ecstasy à La Réunion est en augmentation. Recherchée par des publics souvent jeunes, cette drogue fait partie intégrante de certaines soirées sur l'île. De quoi inquiéter les addictologues qui redoutent une banalisation de cette drogue et constatent une utilisation supérieure à la moyenne nationale.