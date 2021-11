Du 6 novembre au 15 décembre, la Saga du rhum à Saint-Pierre accueillera l'exposition FUZION de Laurent Capmas. Les visiteurs pourront découvrir 40 portraits de femmes réunionnaises répartis sur plus de 60 oeuvres qui dressent aussi le portait de La Réunion. (Photos : Laure Testart / Pep's)

Laurent Capmas est photographe. Après avoir collaboré avec plusieurs magazines de renom en métropole, il revient à la Réunion où il est également correspondant pour l'agence Reuters. En 2008, une exposition permanente lui est consacré à Londres. En 2009 et 2010, il crée un calendrier "Beautés de Bourbon". Entre 2012 et 2016, Laurent Capmas a également remporté 5 médailles de la Photographie Professionnelle Française, 1 en or, 1 en argent et 3 en bronze dans les catégorie mariage, reportage, nu et photo commerciale. Il a également le titre de " portraitiste de France ", obtenu à 2 reprises en 2015 et 2019.

L’exposition FUZION est la première exposition de Laurent Capmas à La Réunion. Elle est l’aboutissement d’un long processus d’observation, de réflexion et de projection de l’artiste. Fuzion est exclusivement composé de portraits de femmes, qui vivent à La Réunion et d’origines culturelles diverses. Laurent Capmas a également travaillé sur les couleurs d’arrière-plan de chaque photographie qui représente les éléments naturels forts présents sur l’île intense. L’artiste peintre " Air "est intervenu sur certaines œuvres en y ajoutant sa touche d’art urbain, mélant ainsi photographie et peinture.

L’exposition a pu voir le jour grâce au soutien du groupe Isautier. "Chacune des photographies présentées nous révèle un héritage, une part de notre histoire. A travers ses portraits de femmes, Laurent Capmas dresse aussi celui de la Réunion. Cette exposition trouve naturellement sa place à La Saga du Rhum, lieu d’expression ouvert à toutes les formes d’art : catalyseur de créativité, il favorise le dialogue avec l’histoire et la mémoire réunionnaise. " a declaré Cyril Isautier, directeur du pole rhum et spiritueux de La Maison Isautier.

