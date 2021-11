BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 6 novembre 2021 :



- Ça s'en va et ça revient : le masque Covid est tenace

- Le chanteur Jean-Luc Lahaye mis en examen pour viol et placé en détention provisoire

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press

- Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce mardi à 23h

- Abracadabra ! Les magiciennes veulent faire disparaître les préjugés sexistes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages le matin, éclaircies l'après-midi

Ça s'en va et ça revient : le masque Covid est tenace

Il est supprimé, puis réinstauré, puis re-supprimé, et à nouveau ce samedi 6 novembre 2021, le masque anti Covid revient dans nos vies. Décidément c'est à n'y plus rien comprendre. Car de deux semaines en deux semaines, l'avis des autorités sanitaires sur le port du masque ne fait que changer, au gré des fluctuations sanitaires. Face à une (légère) hausse des cas, le préfet et l'ARS ont décidé de remettre en place le masque obligatoire dans la rue. Mais jusqu'à quand ? Son efficacité interroge, alors que d'autres mesures comme la suppression de certaines jauges, restent inchangées.

Le chanteur Jean-Luc Lahaye mis en examen pour viol et placé en détention provisoire

Le chanteur Jean-Luc Lahaye, soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux adolescentes quand elles étaient âgées de 15 à 17 ans à partir de 2013, ce qu'il conteste, a été mis en examen vendredi pour viol sur mineur et placé en détention provisoire, a-t-on appris de source judiciaire.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press

* Lundi 1er novembre - Hommage aux morts

* Mardi 2 novembre - Boom des trottinettes électriques sur l'île

* Mercredi 3 novembre - Remise en place des restrictions sanitaires : le préfet se décidera (peut-être) ce mercredi

* Jeudi 4 novembre - Covid-19 : retour du masque après un court répit

* Vendredi 5 novembre - L'ecstasy en plein essor à La Réunion

Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce mardi à 23h

Emmanuel Macron va s'adresser aux Français ce mardi 9 novembre 2021 à 23h (heure de La Réunion) sur le Covid et les réformes, annonce le porte-parole du gouvernement

Abracadabra ! Les magiciennes veulent faire disparaître les préjugés sexistes

Trônant derrière sa table de jeu dans le très exclusif Magic Castle de Los Angeles, Kayla Drescher, spécialiste des tours de cartes, aimerait bien pouvoir faire disparaître ceux qui la qualifient de "femme illusionniste" aussi facilement que l'as de pique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages le matin, éclaircies l'après-midi

Matante Rosina ouvre la fenêtre de sa chambre en ce samedi 6 novembre 2021 au matin et découvre un temps nuageux vers l'est et le sud-est. Des nuages qui laissent échapper quelques petites pluies. Dans l'après-midi, on peut observer quelques éclaircies.