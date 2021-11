Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

La 4ème édition du festival Papangue à l'Entre-Deux a débuté le 2 novembre et se terminera 2 décembre 2021. L'objectif principal du festival est de promouvoir le savoir-faire réunionnais dans le domaine du court-métrage et de la photographie. Une thématique commune, le voyage : Un voyage qui débute à nos portes et qui se poursuit jusqu'au bout du monde !

