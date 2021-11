Publié il y a 18 minutes / Actualisé le Mercredi 03 Novembre à 17H01

Matante Rosina ouvre la fenêtre de sa chambre en ce samedi 6 novembre 2021 au matin et découvre un temps nuageux vers l'est et le sud-est. Des nuages qui laissent échapper quelques petites pluies. Dans l'après-midi, on peut observer quelques éclaircies. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

