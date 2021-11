Le CRGT vous informe des travaux et chantiers différents qui impactent la circulation dans les jours et semaines à venir ; Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN1 - St Pierre/St Louis - Travaux de fauchage en accotement

Sur la RN1 entre Bel Air à St Louis et ravine Blanche à St Pierre, suite des travaux de fauchage en accotement jusqu'au 12 novembre. BAU neutralisée de 7h à 15h dans un sens puis dans l'autre.

RN1 - La Possession - Travaux de réfection OA Ravine des Lataniers

Sur la RN1 à La Possession, pour permettre des travaux de finition de réfection de l'étanchéité de l’Ouvrage d’Art de la Ravine des Lataniers et des travaux de marquage, la circulation sera interdite dans le sens Sud/Nord de 20h à 5h la nuit du vendredi 5 novembre. Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie Hôtel de Ville et la voirie communale, puis par la bretelle d’insertion de l’échangeur de " La Montagne " pour rejoindre la RN1 en direction de Saint Denis.

RN1 - Le Port - Travaux de rabotage des enrobés

Sur la RN1 au Port au niveau de l'échangeur Sacré Coeur, travaux de rabotage des enrobés sur le giratoire la nuit du vendredi 5, puis les nuits du lundi 8 au mercredi 10 novembre, des restrictions de circulation à prévoir de 20h30 à 5h comme suit:

- fermeture des deux bretelles de sortie de l'échangeur avec déviation sens N/O par le shunt menant à la RN7, jusqu'à la RN1E en direction de la rivière des Galets et dans le sens O/N par par la RN1 échangeur de Ste Thérèse puis par la RN 1001

- circulation interdite sur la RN7 dans le sens le Port / La Rivière des Galets, avec déviation RN1 jusqu’à l’échangeur de Cambaie puis par la RN 1001

- circulation interdite sur la RN1E dans le sens La Rivière des Galets / Le Port à hauteur du giratoire du Chemin des Anglais avec déviation par la RN1E puis par la RN 1001 au Port

RN1 - Le Port/La Possession - Travaux de nettoyage

Sur la RN1 entre l'échangeur du Sacré Coeur au Port et celui de la Possession puis sur la RN6 entre Tunnel Cap Bernard et giratoire de Gillot, sur la RN7 entre giratoire Sacré Cœur et giratoire Jumbo Score et sur l'axe Mixte, la RN 1001 entre giratoire RN1 E et giratoire Villebrequin, travaux de nettoyage jusqu'au vendredi 12 novembre. BAU neutralisée de 6h à 15h dans un sens ou dans l'autre.

RN1 - La Possession - Travaux de sécurisation de giratoire

Sur la RN1 à La Possession giratoire Capitaine Lebourg, travaux de sécurisation de giratoire jusqu'au vendredi 23 novembre. Chaussée réduite de 7h à 16h.

RN2 - Ste Rose - Travaux de requalification aménagement

Sur la RN2 à Ste Rose, dans le secteur de Bonne Esperance, suite des travaux de requalification de la route jusqu'au vendredi 12 novembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de réalisation d'un tourne à gauche

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur Rivière de l'Est, travaux de réalisation d'un tourne à gauche jusqu'au vendredi 12 novembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2002 - St André - Travaux d'enfouissement de réseaux

Sur la RN2002 à St André Avenue Mascareignes, suite des travaux d'enfouissement de réseaux jusqu'au vendredi 12 novembre. Prudence recommandée de jour de 8h30 à 15h30 et alternat de nuit de 20h30 à 5h.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux de préparation de mise à la côte de regards

Sur la RN2002 à Ste Suzanne secteur Bocage, travaux de préparation de mise à la côte de regards les nuits jusqu'au vendredi 5 novembre inclus. Alternat de 20h30 à 5h.

RD26 - L'Entre-Deux/Rte de L'Entre-Deux - Travaux de fouille pour pose câbles électriques

Sur la RD26 Route de L'Entre-Deux au PR 7+500 travaux de fouille pour pose de câbles électriques du lundi 4 octobre au vendredi 5 novembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD3 - St Louis/Rte Hubert Delisle - Travaux de sécurisation

Sur la RD3 Rte Hubert Delisle à St Louis, travaux de sécurisation et de confortement des ouvrages de protection de falaises du mardi 2 novembre au vendredi 3 décembre. Circulation alternée avec des micros coupures n'excédant pas 10 minutes de 08h à 16h.

Chantiers à venir :

RN1 - Rte du littoral - travaux purges

La RN1 Route du Littoral sera totalement fermée à la circulation ce dimanche 7 novembre de 7h à 12h30 pour permettre la suite des travaux de purges et d’entretien. Déviation par la RD41 route de la Montagne.



RN1 - St Pierre/Pierrefonds - Travaux de plantation d'arbres en alignement

Sur la RN1 à St Pierre dans le secteur de Pierrefonds, travaux de plantation d'arbres en TPC les nuits du lundi 8 au mercredi 10 novembre inclus. Voie de gauche neutralisée dans les deux sens de 20h à 5h entre l’échangeur RD 26 et l’ouvrage d’art de la Rivière St Etienne.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de réparation de la DBA

Sur la RN2 à Ste Suzanne au niveau de Bel Air, travaux de réparation de la DBA la nuit du lundi 8 novembre. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens au droit du chantier de 20h à 4h.

Evènements (hors chantiers) :

RD17E - L'Etang-Salé/Chemin Village - ODYSSEA Réunion 2021

A L'Etang-Salé au niveau du Chemin Village, ce week-end aura lieu la compétition sportive Odyssea Réunion 2021. La circulation sera interdite dans les deux sens le 06/11/21 de 10h à 20h et le 07/11/21 de 06h à 13h, à l'exception des navettes - bus mises en place par l'organisateur. Les bus pourront stationner à droite dans le sens Etang Salé les Bains/Etang Salé les Hauts. Déviation des véhicules par la RD11 Rte du Piton St Leu et la RD17 Rte de la Forêt de L'Etang- Salé.