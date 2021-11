Dans la continuité du plan " 1 jeune, 1 solution " lancé en juillet 2020, le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion organise 4 jobs dating destinés aux jeunes dans les départements et régions d'outre-mer, à compter du 16 novembre 2021. Le premier événement de recrutement se tiendra à Saint-Denis

- A chacun son talent, à chacun sa solution : 1 jeune, 1 solution -



Depuis le lancement du plan " 1 jeune, 1 solution " en juillet 2020, plus de 3 millions de jeunes ont trouvé leur solution. Dans la continuité de ce plan, le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion va plus loin pour faciliter au maximum l'entrée dans la vie professionnelle de tous les jeunes, sur tous les territoires en organisant des journées de jobs dating.



- Une technique de recrutement favorisant la proximité et l'humain -



Le job dating est de plus en plus prisé, à la fois par les recruteurs et par les candidats. Le concept consiste en une succession d'entretiens rapides d'une durée de 20 minutes. Moins formel qu'un entretien classique, le job dating permet de favoriser la proximité entre un maximum d'entreprises et de postulants, et de générer le coup de cœur, dans un sens comme dans l'autre.

Les job dating " 1 jeune 1 solution " dans les DROM-COM permettront la mise en relation de jeunes candidats et des dizaines d'entreprises du territoire qui recrutent.



- Un processus d'inscription simple et rapide -



L'inscription se fait en quelques clics sur le site. Le jeune complète son profil, dépose son CV et peut participer à des jobs dating, en présentiel, près de chez lui. Il peut postuler aux offres directement sur la plateforme et planifier ses entretiens.



Plus d'informations sur le premier job dating à Saint-Denis (La Réunion), le 16 novembre : lors de cet événement de recrutement, les postes suivants seront à pourvoir :

- Commerciaux OU employés commerciaux - CDI et CDD

- Vendeurs polyvalents - Alternance

- Hôtes de caisse - CDI et CDD

- Télésecrétaires - CDD

- Secrétaires juridiques - CDI

- Responsables dossiers comptables - CDI

- Assistants comptables - CDI

- Spa praticiens - CDD

- Valets de chambre - CDD

- Employés polyvalents de restauration - CDD

- Téléopérateurs - CDI et CDD

- Agents de fabrication polyvalents - CDD

- Opérateurs de tri polyvalents - CDD et CDI

- Opérateurs de couture - CDD et CDI